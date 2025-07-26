Antalya'da Orman Yangını, Ev ve Depoyu Tehdit Etti

EV, DEPO VE AHIR ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş mahalleleri arasındaki Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, Mehmet Kozan'a ait tek katlı ev, ahır, römork ve depo olarak kullanılan yapı, alevlerin arasında kaldı. Yangını fark eden Mehmet Kozan, eşiyle birlikte evi terk edip, kurtuldu.

Yangına, bölgedeki ekipler müdahale ederek söndürmeye çalıştı ancak Kozan'a ait ev, ahır, depo ve römorkta büyük çapta zarar oluştu. Mehmet Kozan, "Yukarıdan aşağı geldi, yandı. Ev var, depo var, her şey var. Evin neyi olmaz? Can kaybı yok" dedi.

Bölgede yaşayanlar, traktörler ve ilaçlama motorlarıyla alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Seyrek şekilde yerleşim alanının bulunduğu bölgede, tarım arazilerinin de yer aldığı görüldü.