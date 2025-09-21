Antalya'da Orman Yangını Çıktı
Serik ilçesinin Kısık mevkii yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Serik'in Kısık mevkii yakınlarında saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel