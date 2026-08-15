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Çıralı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çıralı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı mevkiinde saat 11.30'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle saat 15.30'da kontrol altına alındı. Sarp arazi nedeniyle zorlu geçen söndürme çalışmalarına çok sayıda gönüllü de destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde, saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgenin sarp arazi olması, yangın söndürme ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Beydağları Sahil Milli Parkı Müdürü Sezgin Örmeci, Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin yangın bölgesindeki çalışmaları takip ve koordine etti. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda gönüllü de destek verdi.

Bölgedeki soğutma çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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