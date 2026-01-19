Haberler

Antalya'da orman yangını

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde Sarıabalı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangın, bölge halkının ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan müdahale edilmektedir.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Terziler mevkisinde saat 19.30 sıralarında orman yangını başladı. Bölge halkının ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
