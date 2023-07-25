Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangının yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da orman yangını

Ekipler Kemer'deki yangının yayılmaması için mücadele ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangının geniş alana yayılmaması için çaba harcıyor.

Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Değirmendere mevkiinde saat 21.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte yayılma tehdidi oluşturan yangını kontrol altına almak için jandarma ekipleri, komandolar ve çok sayıda gönüllü de çalışmalara destek veriyor. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.