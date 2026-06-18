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Antalya'da nesli koruma altındaki balık türlerini avlayan kişiye ceza kesildi

Antalya'da nesli koruma altındaki balık türlerini avlayan kişiye ceza kesildi
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Antalya'da nesli koruma altında bulunan kemane ve köpek balığı avlayan kişiye 47 bin 397 lira idari ceza uygulandı, avlanan balıklara el konuldu.

Antalya'da nesli koruma altında bulunan kemane ve köpek balığı avlayan kişiye 47 bin 397 lira idari ceza uygulandı.

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, nesli koruma altında bulunan, avlanması, toplanması, karaya çıkarılması ve satılması yasak su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, nesli koruma altında bulunan 80 kilogram kemane ve 20 kilogram köpek balığı ele geçirildi.

Su ürünlerini avlayan kişiye 47 bin 397 lira idari ceza kesildi, avladığı balıklara el konuldu.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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