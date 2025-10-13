Haberler

Antalya'da Narkotik Operasyonları: 19 Tutuklama

Antalya'da Narkotik Operasyonları: 19 Tutuklama
Güncelleme:
Antalya'da polis ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla 28 şüpheliyi yakaladı. 19 kişi tutuklanırken, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan yakalanan 28 şüpheliden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 142 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu suçlarından aranması olan 21 kişi yakalandı, 14'ü cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 15 kilo esrar, 189 adet sentetik ecza, 780 sentetik hap, 144 gram kokain, 11 gram eroin, 35 gram metamfetamin, yaklaşık 14 bin 838 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 5 silah, 2 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
