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Antalya'da 12 yıl önceki cinayete ilişkin 3 zanlı tutuklandı

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Antalya'da 12 yıl önce bekçi kulübesinde ölü bulunan müteahhit Şeref Kocabıyık cinayetine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin incelemesiyle dosya yeniden ele alınmıştı.

Antalya'da 12 yıl önce müteahhit Şeref Kocabıyık'ın, inşaatının yangın çıkan bekçi kulübesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.H, İ.H, A.H, A.H. ve M.A, Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Zanlılardan A.H, İ.H. ve M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.H. ve A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te işlenen cinayetle ilgili dosya da yeniden incelenmişti.

Ekipler, bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunan ve iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen müteahhit Şeref Kocabıyık'ın kaybolan cep telefonunun izini sürmüştü.

Ekipler, telefonun olaydan yaklaşık 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığını tespit etmişti. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak Antalya'ya getirilmiş, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.A'nın ise Suriye'de olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
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