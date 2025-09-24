Antalya'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Kepez ilçesinde bir müstakil evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beşkonaklar Mahallesi Altınova Caddesi'nde A.C'ye ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel