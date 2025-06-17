Antalya'da Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

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Alanya'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü 35 yaşındaki Recep Hacı Şirin, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili minibüs şoförü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

O.Ö. (28) idaresindeki 07 BLT 404 plakalı servis minibüsü, Türkler Mahallesi'nde Recep Hacı Şirin'in (35) kullandığı 07 BSU 052 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şirin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servis minibüsü şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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