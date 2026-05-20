Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Refüje Düşerek Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da virajı alamayan motosiklet sürücüsü refüje düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 BYL 867 plakalı motosikleti kullanan Şaban E., virajı alamayınca motosikletiyle birlikte kayarak refüje düştü.

Şaban E.'nin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, nabzı zayıf atan Şaban E.'ye bir süre kalp masajı yaptı. Şaban E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şaban E.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

