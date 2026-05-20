Haberler

Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Refüje Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü Şaban E., refüje düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan sürücünün cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

ANTALYA'da virajı alamayan motosiklet sürücüsü refüje düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 BYL 867 plakalı motosikleti kullanan Şaban E., virajı alamayınca motosikletiyle birlikte kayarak refüje düştü.

Şaban E.'nin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, nabzı zayıf atan Şaban E.'ye bir süre kalp masajı yaptı. Şaban E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şaban E.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı