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Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Antalya'nın Demre ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Y'nin (57) kullandığı 07 Z 2221 plakalı otomobil ile İsmail Karaca (65) idaresindeki 07 BLY 250 plakalı motosiklet, Büyükkum Mahallesi'ndeki Andreake Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Karaca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosiklette bulunan Esma Karaca (59) ile otomobil sürücüsü ve araçtaki Düriye ve Şadiye Yaman yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta bekleyen motosikletin hareket ettiği sırada sağ tarafından gelen otomobille çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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