Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarına park edilen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarına park edilen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
K.Ö. yönetimindeki 07 BTT 207 plakalı motosiklet, D-400 karayolu Ulualan mevkisinde, emniyet şeridinde bekleyen 07 BOZ 239 plakalı otomobile çarparak devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel