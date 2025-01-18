Üye Girişi
Haberler
Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Ayrıntılar ortaya çıktı! İşte Gazze'deki ateşkese ilişkin tüm detaylar
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Özel hastanede şüpheli bebek ölümü: Taburcu edilmek üzereyken başka odaya götürdüler

'Yenidoğan çetesi' skandalının yankısı sürerken bir acı haber daha

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kazaya tanık olan sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş mevkisinde Taner H'nin kullandığı 07 BLT 369 plakalı motosiklet bariyere çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
img

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
img

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
img

Kolunda servet taşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
Canlı anlatım! Peş peşe çok net goller kaçıyor

Kırmızı kart çıktı! Peş peşe çok net goller kaçıyor
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.