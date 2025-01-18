Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kazaya tanık olan sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş mevkisinde Taner H'nin kullandığı 07 BLT 369 plakalı motosiklet bariyere çarptı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel