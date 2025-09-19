Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kökez Mahallesi'nde, Osman Al (20) idaresindeki plakasız motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı, yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Osman Al'ın, askere gitmeye hazırlandığı, kazanın evine yaklaşık 100 metre kala meydana geldiği öğrenildi.