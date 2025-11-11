Haberler

Antalya'da Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Serik ilçesinde yapılan etkinlikte 4 bin 500 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu. Kaymakam Cemal Şahin, çocuklara ağaç sevgisinin aşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gebiz Mahallesi Kahyalar Mevkiinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Sevdamız Yeşil Vatan" temasıyla düzenlenen etkinlikte 4 bin 500 kızılçam fidanı toprakla buluştu.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların ağaç ve doğa sevgisinin kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Çevreye ve doğaya duyarlı bir geleceğin inşası için çocuklara erken yaşlarda ağaç sevgisinin aşılanması gerektiğini belirten Şahin, "Bir ülkenin en önemli yer üstü kaynaklarından ormanlar, doğal dengenin korunması ve yaşamın sürdürülebilmesinde hayati öneme sahiptir. Bu sebeple çok uzun bir süreç ve emek sonucunda oluşan ormanlarımızı korumalı ve geliştirmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar 2 hektar alanda 4 bin 500 kızılçam fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel



