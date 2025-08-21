Antalya'da Midibüs Şarampole Düştü: 9 Yaralı

Antalya'da Midibüs Şarampole Düştü: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon kontrolünü kaybeden midibüs şarampole düştü. 27 kişilik midibüste 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, şarampole düşen midibüstekilerden 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muzkent Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, 21 AHJ 318 plakalı midibüs, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Midibüsteki 27 kişiden 9'u yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi

Şiddet iddiaları sonrası ünlü çift sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.