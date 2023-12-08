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Antalya'da Mahsur Kalan Sokak Köpeği İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

8 Aralık 2023 15:35 Son Güncelleme: 15:37 Abone Ol

Antalya'da yağmur suyu drenaj hattında mahsur kalan bir sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeği fark edenler, onu besleyerek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kanalizasyondan çıkardı.