Antalya'da Mahsur Kalan Sokak Köpeği İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Antalya'da yağmur suyu drenaj hattında mahsur kalan bir sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeği fark edenler, onu besleyerek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kanalizasyondan çıkardı.
ANTALYA'da yağmur suyu drenaj hattında mahsur kalan sokak köpeği için çevredekiler seferber oldu. Vatandaşların mazgaldaki boşluktan beslediği köpek, itfaiye ekiplerinin mazgalı kaldırmasıyla kurtarıldı.
Metin Kasapoğlu Caddesi'ndeki yağmur suyu drenaj hattında sokak köpeğinin mahsur kaldığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye beklenirken, vatandaşlar onu severek, sakinleştirmeye çalıştı. Köpeğin kendisini kurtarmak isteyen kadının mazgaldaki boşluktan uzattığı mamayı yediği anlar cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla caddeye gelen itfaiye ekipleri, mazgalı kaldırdı. Kanalizasyondan çıkarılan köpek bir süre caddede ilerleyip, gözden kayboldu.