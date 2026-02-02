Antalya -Park halindeki otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

ANTALYA'da lüks otomobilin, park halindeki özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Markete ekmek almaya giden otobüs şoförü, kazayı çevredekilerin haber vermesiyle öğrendi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi ile 1117 sokak üzerinde meydana geldi. Çamlık Caddesi'nde seyir halinde olan Yılmaz N.'nin kullandığı 34 AYR 038 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 07 AU 0435 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz N., vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'BİR ÇIKTIM BENİM ARABA'

Kaza sırasında ekmek almak için markete gittiğini söyleyen otobüs şoförü Servet Arlı, "Otobüsü 5 dakikalığına park ettim, ekmek alıp çıkacaktım. Kasada sıra vardı, biraz oyalandım. 'Kaza olmuş' dediler. Millet 'Otobüsün arkasına girmiş' deyince bir çıktım, benim araba" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.