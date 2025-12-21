Haberler

Antalya'da beklenen yağmur etkili oldu

Meteoroloji, Antalya'da kuvvetli yağışların etkili olduğunu ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı. Yağışlar, kent merkezinde sabaha karşı başladı ve öğleden sonra yoğunlaştı.

METEOROLOJİNİN uyarısının ardından Antalya'da yağış etkili oldu. Batı Akdeniz'de ise öğleden sonra fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Antalya kent merkezinde sabaha karşı yağış başladı. Yağış, saat 14.00 sıralarında etkisini artırdı. Konyaaltı Sahili yağıştan dolayı boş kalırken, kimileri yağmur altında yürüyüş yaptı.

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün bir diğer uyarısında ise Batı Akdeniz'de fırtına beklendiği kaydedildi. Antalya Körfezi'nin doğusunda, Manavgat-Gazipaşa arasında rüzgarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde, saatte 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

