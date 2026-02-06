Haberler

Antalya'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji'den gelen 'sarı kod' uyarısıyla başlayan yağış, Antalya'da su birikintileri ve trafik aksamalarıyla birlikte devam ediyor. Yetkililer, hafta sonu boyunca yağış ve fırtına beklediklerini açıkladı.

ANTALYA kent merkezinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod'lu uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Fırtınanın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerinde de devam eden sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Trafikte yer yer aksamalar yaşandı.

Yetkililer, yağış ve fırtınanın hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu