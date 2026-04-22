İş yeri kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da bir iş yerini kurşunladıkları belirlenen 4 şüpheli, tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; silahlı suç örgütlerinin kent genelinde gerçekleştirdiği eylem ve şüphelilerinin tespit edilerek suç unsurları ile birlikte yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Muratpaşa ilçesindeki bir iş yerini kurşunlama olayını planlayan ve saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli, emniyet güçlerince yakalandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

