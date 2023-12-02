Antalya'da kontrolsüz kavşakta otomobiller çarpıştı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, Murat Hilmi Pala ve İlker Aslan'ın kullandığı otomobiller çarpıştı. Kazada bir kadın sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarılırken, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da kontrolsüz kavşakta Murat Hilmi Pala ve İlker Aslan'ın kullandığı otomobiller çarpıştı. Kaza sonucu bir kadın sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarılırken, yaralanan 3 kişi de hastaneye götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Murat Hilmi Pala, 07 FGH 91 plakalı otomobiliyle Nene Hatun Caddesi üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre İlker Aslan da 07 AAF 254 plakalı otomobiliyle sokak üzerinden caddeye çıktı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Pala'nın kullandığı otomobille Aslan'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aslan'ın kullandığı otomobil refüje çıkarken diğer otomobil ise savruldu. Kazayı gören diğer otomobil sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Pala'nın kullandığı otomobilde sıkışan Ayşe isimli kadını sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye götürülürken, kazaya karışan aracın sürücüsü Aslan ise kaldırımda yatarak müdahale edilmeyi bekledi.

Sürücüler de tedavi için hastaneye götürülürken, kaza yapıp hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.