Antalya'da Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin derin yaralar içerdiği ve düden şelalesinden düştüğü değerlendiriliyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sahilinde, kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı Sahili'ndeki tatilciler, kıyıda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek, durumu plajda görevli cankurtaranlara bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede, bir erkeğe ait olan cesedin vücut ve baş bölgesinde derin yaralar bulunduğu tespit edildi.

Cesedin, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgedeki falezlerden denize düştüğü bildirilen kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.

İncelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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