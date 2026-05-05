Haberler

Antalya'da "Kentsel Ormancılığa Bütüncül Yaklaşım İçin Avrupa Ağı" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Ormancılık Ağı (Urban Forestry Network) kapsamında düzenlenen "Kentsel Ormancılığa Bütüncül Yaklaşım İçin Avrupa Ağı" etkinliğinde yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Ormancılık Ağı (Urban Forestry Network) kapsamında düzenlenen "Kentsel Ormancılığa Bütüncül Yaklaşım İçin Avrupa Ağı" etkinliğinde yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında 33 farklı ülkeden gelen 50 katılımcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı temsilcileri rehberliğinde Atatürk Kültür Parkı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

Atatürk Kültür Parkı ziyaretine ilişkin bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, "Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı temsilcilerimizle parkımızda yer alan sosyal donatıları ve biyoçeşitlilik çalışmalarını tanıttık. Bu etkinlik içerisinde ayrıca ortağı olduğumuz kentsel enerji geçişleri konulu POSEIDON projemizin de çalışmaları yer aldı. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezimizde enerji geçişleri ile ilgili çeşitli eğitimlerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın ekosistemine hayranlık duyduklarını belirten Urban Forestry Network Koordinatörü Çevre Bilimci Dieter Anseeuw, "Bu aksiyonun temel amacı sadece yeni ağaçlar dikmek değil mevcut ağaçları nasıl koruyacağımızı ve ağaçların ekosisteme, flora ve faunaya katkılarını göstermektir. Bu yüzden toplantımızı burada yapıyoruz ve bu alanda uygulayıcılar ve araştırmacılar olarak önümüzdeki yıllarda neye odaklanmamız gerektiğini görüyoruz." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok