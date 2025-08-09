Antalya'da Kaza Anı Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Antalya'da bir hafif ticari aracın, göreve giden polis memurlarının bulunduğu sivil araca çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA KAMERADA

Antalya'da Ali İhsan G.'nin kullandığı hafif ticari aracın, göreve giden polis memurlarının içinde bulunduğu sivil araca çarptığı anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsünün sağ şeritten sola doğru manevra yaptığı, ardından aracıyla sivil araca yandan çarptığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
