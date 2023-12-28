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Antalya'da Kayıp Kadının Cesedi Evine Yakın Gömülmüş Bulundu

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Antalya'da 3 aydır kayıp olan Kırgız kadının cansız bedeni, evinin yaklaşık 20 metre ilerisinde gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EVE 20 METRE MESAFEYE GÖMMÜŞ

Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgız Damira Kozhogulova'nın Serik ilçesinde toprağa gömülü halde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olayla ilgili tutuklanan Erkan Başaran'ın ilçeye bağlı Karadayı Mahallesi Zıpçık mevkisindeki bir muz serasında hem işçi hem de bekçi olarak çalıştığı belirlendi. Erkan Başaran'ın birlikte alkol aldıktan sonra sabah cansız bedeniyle karşılaştığını iddia ettiği Damira Kozhogulova'nın cesedini, evinin yaklaşık 20 metre ilerisinde, 1,5 metrelik bir çukur kazarak gömdüğü ortaya çıktı. Başaran'ın olayla ilgili ifadesinde ise "Ben öldürmedim, adli tıpta da neden öldüğü meydana çıkar" dediği öğrenildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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