Antalya'da kaybolan Rus turistin cep telefonu bulundu

CEP TELEFONU BULUNDU

Antalya'da tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'yı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dağlık bölgede bir cep telefonu buldu. Çalış Tepesi mevkinde arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan ve Nadezhda Larygina'ya ait olduğu değerlendirilen telefon incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Aramaların telefonun bulunduğu bölgeye yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Diğer yandan Nadezhda Larygina'nın konakladığı otel odasındaki eşyaları arasında sadece cep telefonu bulunamamıştı.