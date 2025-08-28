Antalya'da Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Alzheimer hastası 85 yaşındaki Naciye Akdağ'ın kaybolmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, dron ve arama kurtarma köpekleriyle meyve bahçeleri ve dağlık alanda arama yapıyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 85 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Ortakonuş Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Naciye Akdağ'ın evinde olmadığını fark eden oğlu Şahin Akdağ, yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dün kaybolduğu belirtilen kadının bulunması için ekipler, dron ve iki arama kurtarma köpeğinin desteğiyle meyve bahçeleri ve dağlık alanda çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Havva Taşer - Güncel
