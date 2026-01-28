Haberler

Taşatan yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle yolda kalan vatandaşları ve araçları güvenli alanlara götürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollar açılmaya devam ediyor.

ANTALYA Büyükşehir belediyesi ekiplerinin yüksek kesimlerde karla mücadelesi sürüyor. Alanya Taşatan Yolu'nda mahsur kalan kent sakinleri ve araçları, Büyükşehir ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da hafta sonundan bu yana denize yakın yerlerde fırtına ve yağmur, yükseklerde ise kar ve tipi şeklinde etkili olan olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Toroslar'da etkili olan kar, Taşatan Yolu Hacıbeleni ile Gündoğmuş ilçesi arasındaki bağlantı yolunun kapanmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ ALANA GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekipleri iş makineleriyle kar kürüme çalışması yaptı. Çalışma sırasında destek isteyen ve yolda kalan kent sakinleri, araçları ile birlikte güvenli alanlara götürüldü. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR

Öte yandan şiddetli yağış sonrası Dim Vadisi'nde bulunan Alacami Mahallesi Grup Yolu'nda da heyelan meydana geldi. Sarp kayalıkların yer aldığı mahalle yolunda yola birçok kaya ve toprak düştü. Mahalle ile ulaşım kesilirken, Büyükşehir ekipleri yolu açmak için bölgeye iş makinelerini intikal ettirdi. Halen heyelan riskinin olduğu, vatandaşların dikkatli olması yola çıkmaması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Adanalı seyyar satıcı 'milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum' deyip isyan etti

Adanalı adam "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var
En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı