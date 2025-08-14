Antalya'da Kargo Firması Aracılığıyla Silah Ticareti: 2 Tutuklama

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir kargo firması aracılığıyla silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde silah ve mühimmat ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Döşemealtı ilçesindeki bir kargo firması aracılığıyla 5 kolide, başka illere gönderilmek üzere 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.