Serik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında 2 kişi yaralandı. İki kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı. İsmail P'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Kemal G. idaresindeki 07 CGY 77 plakalı kamyonet, Yukarıkocayatak Mahallesi'nde İsmail P. yönetimindeki çakıl yüklü 07 JK 775 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücülerden İsmail P'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer