Haberler

Belediye şirketi üzerinden vurgun iddiasıyla ilgili 14 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ve ALDAŞ üzerinden 399 milyon 507 bin liralık kamu zararı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ve ALDAŞ üzerinden 399 milyon 507 bin liralık kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5' tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken; 3 şüpheli adli kontrol, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Tesadüfen bulundu! Metrelerce iniliyor, mağaranın içinden çıkıyor

Tesadüfen bulundu! Metrelerce iniliyor, mağaranın içinden çıkıyor
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Hata yapmadılar! Hull City'nin Premier Lig inadı sürüyor

Takımını Premier Lig'e götürüyor
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda