Belediye şirketi üzerinden vurgun iddiasıyla ilgili 14 şüpheli adliyede

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ve ALDAŞ üzerinden 399 milyon 507 bin liralık kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5' tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken; 3 şüpheli adli kontrol, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.