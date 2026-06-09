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Dağda kaybolan 2 arkadaş, 10 saatlik operasyonla kurtarıldı

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Antalya'da kamp yapmak için gittikleri dağda yönlerini kaybeden 2 arkadaş, cep telefonu sinyaliyle yerlerinin tespit edilmesinin ardından JAK ve AFAD ekiplerinin 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

ANTALYA'da kamp yapmak için gittikleri dağda kaybolan 2 arkadaş, cep telefonundan yerlerinin tespit edilmesinin ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin 10 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı mevkiinde meydana geldi. A.K., arkadaşı N.Y. ile birlikte hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek amacıyla Korkuteli'den yola çıkarak bölgeye geldi. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki alana araçlarıyla ulaşabildikleri son noktaya kadar giden iki arkadaş, daha sonra yürüyerek yollarına devam etti. Dönüş sırasında yönlerini kaybeden ikili, dağlık ve sarp arazide mahsur kaldı.

A.K.'den gelen yardım mesajı üzerine yakınları, harekete geçti. Bölgeyi bilen bir vatandaşın yardımıyla A.K.'nin aracına ulaşan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD'a bağlı 4 personel, 1 araç ve 1 dron ile JAK ekipleri sevk edildi.

DRON DESTEKLİ ARAMA

Ekipler, kayıp kişilerin yerini belirlemek amacıyla bölgede dron destekli arama çalışması başlattı. A.K.'nin cep telefonundan alınan koordinatlar doğrultusunda hareket eden ekipler, ormanlık ve sarp kayalıkla çevrili bölgede arama kurtarma çalışması yürüttü.

10 SAAT SONRA ULAŞILDI

Dik kayalıkların bulunduğu arazide saatler süren çalışmaların ardından ekipler kayıp 2 kişiye ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen A.K. ve N.Y.'ye, su ve yiyecek verildi. Güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkarılan 2 arkadaş, güvenli alana tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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