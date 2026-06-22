Haberler

Elektrik panosu yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde kaldırımdaki elektrik panosunda çıkan yangın, esnafın müdahalesi ve itfaiyenin soğutma çalışmasıyla söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaldırımdaki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle kaldırımdaki elektrik panosundan duman yükseldi. İş yerlerine yakın alandaki panonun alev alması paniğe neden oldu. Yol kenarında park halindeki araçların sürücüleri de kısa süreli telaş yaşadı. Sürücüler alevden zarar görmemesi için araçlarını uzaklaştırmaya çabaladı. Esnaf, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye soğutma çalışması gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım firması yetkilileri panoda inceleme yaptı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Dünya Kupası'nı karıştıran Ganalı şaman yıldız golcüye büyü yaptı

Dünya Kupası'nı karıştırmıştı! Büyü yaptığı yeni ismi açıkladı

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Piknik için gittikleri bahçede kan donduran infaz
Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm

Tüm ülkenin ateş püskürdüğü Muslera'dan mahcubiyet dolu sözler
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır

Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

Cinayet sonrası ilk yüzleşme! Duruşmada Aleyna'yı zora sokan soru