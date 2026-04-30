Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 5 olayda 9 şüpheliye adli işlem yapıldı.

"Rüşvet" suçundan yakalanan 2 ile "tefecilik" suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise 2 firari hükümlü yakalandı.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 10 bin 840 kaçak makaron, 9 bin 730 kaçak ilaç, 1667 paket kaçak sigara, 240 litre kaçak içki ile 25 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Haberler.com
500

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli

CHP’de facia gecesi eğlence krizi

CHP’de facia gecesi eğlence krizi