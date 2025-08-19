Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 8 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak içki, akaryakıt, sigara ve tütün ele geçirildi. Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda 8 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde son bir haftada çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçuna ilişkin 4 olayda 8 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Aramalarda, 38 bin 944 şişe kaçak içki, 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt, 440 paket kaçak sigara, 26 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
