Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 8 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde son bir haftada çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçuna ilişkin 4 olayda 8 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Aramalarda, 38 bin 944 şişe kaçak içki, 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt, 440 paket kaçak sigara, 26 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.