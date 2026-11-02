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Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 ton 670 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

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Antalya'nın Kepez, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde yapılan operasyonlarda 2 ton 670 kilogram kıyılmış tütün ve 200 bin doldurulmuş makaron bulundu. Aramalarda ayrıca 100 puro, 97 kaçak sigara ve 37 elektronik sigara ele geçirildi, adli soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kepez, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 670 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 200 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya, Manavgat ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, şüphelilere ait araçlarda ve bir işletmede yapılan aramalarda 2 ton 670 kilogram kıyılmış tütün, 200 bin doldurulmuş makaron, 100 puro, 97 kaçak sigara, 50 likit, 37 elektronik sigara, 11 elektronik sigara kiti, 4 bıçak, 6 muşta ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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