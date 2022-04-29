Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi

AA - Yunus Uğur - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi

Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde 500 bin kaçak makaron ele geçirildi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde 500 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney köyü yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yaptı.

Aramada, 500 bin kaçak boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.C.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Yunus Uğur - Güncel

Jandarma, Gazipaşa, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title