Antalya'da kaçak makaron ele geçirildi
AA - Yunus Uğur - Güncel
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Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde 500 bin kaçak makaron ele geçirildi.
GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde 500 bin kaçak makaron ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney köyü yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yaptı.
Aramada, 500 bin kaçak boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.C.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Yunus Uğur - Güncel