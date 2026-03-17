Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 367 kişi yakalandı
Antalya merkez ve ilçelerinde yapılan jandarma asayiş uygulamaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 367 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 119 hükümlü de yer alıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 119 hükümlünün de aralarında olduğu 367 kişi yakalandı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur