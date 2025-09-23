Antalya'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir inşaat işçisi, kalıp sökerken dengesini kaybederek 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumu iyi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, inşaatta kalıp sökerken dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.
Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde bulunan Akdeniz Üniversitesine ait yeni nöroloji polikliniği inşaatında çalışan Erol Akdağ (45) kalıp söktüğü sırada dengesini kaybetti.
Akdağ'ın inşaatın bitişiğindeki yaklaşık 5 metre derinlikteki çukura düştüğünü fark eden iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kaza yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yaralı Akdağ'ı sedyeye alarak halat yardımıyla yukarı çekti.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akdağ'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel