Antalya'da İki Evden 8 Kamyon Çöp Çıktı

Güncelleme:
Kepez ilçesinde kötü kokular nedeniyle 2 evde temizlik çalışması yapıldı. Ekipler, 8 kamyon çöp çıkardı. Temizlikte direnen ev sahipleri, polis tarafından uzaklaştırıldı.

Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna, Beşkonaklılar ve Güneş mahallelerinde iki müstakil evden kötü kokular geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

Kuruldan, çöplerin bulunduğu evlerin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adreslere Kepez Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı temizlik çalışmasında ekipler, Beşkonaklılar Mahallesi'nde S.T'ye ait ev ve bahçesinden 2 kamyon, Güneş Mahallesi'nde F.B'ye ait ev ve bahçesinden de 6 kamyon atık çıkardı.

F.B. ve kızı A.B. temizlik çalışmasını önlemek için uzun süre ekiplere direndi. Polis ekiplerinin ikna etmesiyle evden uzaklaştırılan anne ve kızının ardından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Evler çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı, çıkartılan atıklar ise şehir çöplüğüne taşındı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
