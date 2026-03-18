Antalya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Muratpaşa ilçesinde iki aile arasında kız isteme yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı ve olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Muratpaşa Mahallesi, 576 Sokak'ta yaşayan iki aile arasında iddiaya göre kız isteme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, S.G. ve C.Ç. yanlarında getirdikleri pompalı tüfek ve tabancayla karşı aileden Tuncay Şahan ve Demir Cömertoğlu'na ateş etti.

Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından ve kollarından yaralanan Şahan ve Cömertoğlu'nu ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, bölgede yaptığı aramada, M.T, S.G. ve C.Ç'yi yakaladı.

Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, bir evin bahçesine atılmış halde, kavgada kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
