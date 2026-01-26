Haberler

Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi

Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde etkili olan hortum, evler, seralar ve araçlarda hasara yol açtı. Ayrıca, gelen fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi ve taşkınlar meydana geldi.

Antalya'nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde etkili olan hortum bazı ev, sera ve araçlarda hasara yol açtı.

Akşam saatlerinde çıkan hortum, Antalya'nın batı ilçelerini etkiledi. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı, trafik levhaları uçtu, elektrik direkleri zarar gördü, ağaçlar devrildi. Bu bölgedeki bazı evlerin yanı sıra seralarda da hasar oluştu. Finike sahil yolunda devrilen trafik levhası bir araçta hasara yol açtı.

Fırtına ve kuvvetli yağış, Antalya kent merkezinde de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ağaç fırtına nedeniyle devrildi.

Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın oluştu. Bazı araçlar suyla dolan yollarda kaldı. İtfaiye ekipleri taşkının etkilediği sokaklardaki evlerin garaj, bodrum katı ve otoparklarının su basmaması için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yolları geçici olarak ulaşıma kapattı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel
