Antalya'da Adrasan'ı Belen Mahallesi'ne bağlayan yol heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı
Kumluca ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Adrasan'ı Belen Mahallesi'ne bağlayan yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İlgili kurumlar bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde heyelan meydana geldiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Seylemit mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Adrasan'ı Belen Mahallesi'ne bağlayan yol, tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede ilgili kurumların incelemesinin sürdüğü bildirilen açıklamada, "Güvenliğin sağlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
