Antalya'da Adrasan'ı Belen Mahallesi'ne bağlayan yol heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde heyelan meydana geldiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Seylemit mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Adrasan'ı Belen Mahallesi'ne bağlayan yol, tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede ilgili kurumların incelemesinin sürdüğü bildirilen açıklamada, "Güvenliğin sağlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.