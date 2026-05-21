Haberler

2 gündür haber alınamayan havalimanı çalışanı, evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 2 gündür işe gitmeyen Semih Abbak (36), evinde mangal kömürü yakılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA'da 2 gündür havalimanındaki işine gitmeyen Semih Abbak (36), evinde ölü bulundu. Abbak'ın cansız bedeninin bulunduğu odada, mangal kömürü yakıldığı kaydedildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 Sokak'ta 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. 2 gündür Semih Abbak'tan haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede eve ulaşan ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Semih Abbak'ı odada hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Abbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Abbak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Havalimanında çalıştığı öğrenilen Abbak'ın cansız bedeninin bulunduğu odada, mangal kömürü yakıldığı belirlendi.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Gözaltı kararı sonrası Blok3 lakaplı Hakan Aydın'dan ilk açıklama! İfade vermeye böyle geldi

Gözaltı kararı sonrası ünlü rapçiden ilk sözler! İfadeye böyle geldi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak