Haberler

Antalya'da "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Bilim Şenliği" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Bilim Şenliği'nde öğrenciler, disiplinler arası projelerini sergiledi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Bilim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projelerin sergilendiği şenlik, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Programda, öğretmenler rehberliğinde hazırlanan bilim, teknoloji, sanat ve sosyal bilimleri disiplinler arası anlayışla bir araya getiren çalışmalar yer aldı.

Bu kapsamda öğrenciler, geliştirdikleri projelerle geleceğin dünyasına yönelik özgün fikirlerini sergileme fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Harezmi Eğitim Modeli'nin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra yaşam becerilerini de desteklediğini belirtti.

Eriş, bilimsel düşünceyi merkeze alan çalışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleriyle örtüştüğünü de ifade etti.

Etkinliğe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

Beylikdüzü metrobüste “Yan Baktın” cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa'da 33 milyon TL zarara yol açan yangına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bir sigara izmariti 33 milyon TL zarara yol açtı
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı

Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi kaptı
Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali