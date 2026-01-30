Haberler

Antalya'da Halk Otobüsünde Yangın Çıktı

Antalya'da Halk Otobüsünde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da durağa yolcu almak için yanaşan bir halk otobüsü, motor kısmından alev aldı. Şoför ve yolcular otobüsü tahliye ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'da durağa yolcu almak için giren halk otobüsü, motor bölümünden alev aldı. Şoför ve 3 yolcu otobüsü tahliye ederken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi'nde bugün saat 14.30 sıralarında Ferit Yıldırım yönetimindeki 07 AAK 658 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. Bu sırada otobüsün arka kısmında bulunan motor bölümünden duman yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü Yıldırım, 3 yolcusuyla araçtan inip yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otobüste zarar oluştu. Yangın nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar

Erdoğan'dan Özel'in çok konuşulan bu görüntüsüne sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada

Trafikte uçan tekmeli kavga! Yaşananlar film sahnelerini aratmadı
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada

Trafikte uçan tekmeli kavga! Yaşananlar film sahnelerini aratmadı
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor