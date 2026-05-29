Antalya'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Emirhan Soytürk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
A.K. idaresindeki 07 AZH 25 plakalı hafif ticari araç, Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Soytürk'e (13) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam