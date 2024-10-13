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Antalya'da Güzellik Kraliçeleri Turistik Yerleri Geziyor

Antalya'da Güzellik Kraliçeleri Turistik Yerleri Geziyor
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18. Miss Aura International güzellik yarışması için Antalya'da bulunan 43 ülkenin kraliçe adayları, kentin turistik noktalarını gezerek eğlenceli vakit geçirdi. Akvaryumda köpek balıklarıyla fotoğraf çektiren güzeller, ayrıca görme engelli bireylerle de bir araya geldi.

ANTALYA'da bu yıl 18'incisi düzenlenen güzellik yarışmasının kampında yer alan 43 ülkeden 'kraliçe' adayları, kentin turistik yerlerini gezdi. Güzeller, akvaryumda köpek balıklarıyla fotoğraf çektirip, biberonla balık besleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Antalya'da düzenlenecek '18. Miss Aura International' güzellik yarışmasının kampında yer alan güzeller, moral ve eğlence amaçlı kentte gezi yaptı. Deniz canlılarının yer aldığı akvaryumda köpek balıklarıyla fotoğraf çektiren, su altı dünyasındaki farklı türleri gözlemleyen güzeller, vatoza yem atıp, biberonla balık besledi. Güzeller daha sonra eksi 17 derecedeki kar odasında botla buzda kaymanın keyfini yaşadı. Kentin turistik yerlerini gezen güzeller, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

Kamp süresince çeşitli aktivitelere katılan güzeller, kent turunun ardından görme engelli bireylerin eğitim gördüğü kurumu ziyaret edip, çeşitli ikramlarda bulundu, onlarla sohbet ederek moral verdi.

Ülkelerindeki yarışmalarda dereceye girerek Antalya'daki yarışmaya katılmaya hak kazanan 43 ülkeden güzeller, 18 Ekim'de birincilik için podyuma çıkacak. Yarışmada Türkiye'yi Antalya'dan Gizem Çelik temsil edecek.

HABER: Tolga YILDIRIM - KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzellik Yarışması Kraliçe Antalya Magazin Kültür Turizm Güncel

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